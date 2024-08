Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0501 --Streit um Drogen eskaliert--

Bremen (ots)

Am späten Mittwochabend kam es am Hauptbahnhof offenbar aufgrund eines Drogengeschäftes zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei erlitt ein 27 Jahre alter Mann Schnittverletzungen.

Gegen 23:00 Uhr wurden Einsatzkräfte zum Hauptbahnhof gerufen, da sich dort mehrere Personen schlagen sollten. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen am Boden sitzenden 28-Jährigen, der von einem 27-Jährigen angeschrien wurde. Sie trennten die beiden und fanden in der Nähe einen weiteren 27-Jährigen, der von Ersthelfern versorgt wurde. Dieser hatte schwere Schnittverletzungen an der Hand und am Knöchel. Nach Angaben des 28-Jährigen hatte er zuvor von einem der Männer Kokain erworben und war mit der Qualität unzufrieden, daraufhin sei es zum Streit gekommen. In der Folge sei er von mehreren Männern attackiert und geschlagen worden und hatte dann den 27-Jährigen mit einer abgebrochenen Flasche verletzt.

Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, die Einsatzkräfte sicherten Spuren, nahmen erste Zeugenaussagen auf und stellten Personalien fest. Den 28 Jahre alten Mann nahmen sie mit auf die Wache und fertigten eine entsprechende Strafanzeige. Die genauen Tatbeteiligungen sind jetzt Bestandteil der Ermittlungen, auch entsprechende Bilder der Videoleitstelle werden derzeit ausgewertet.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

