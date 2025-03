Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Verfolgungsfahrt, Einbrüche, Automatensprengung, Raub

Reutlingen (ots)

Verkehrsunfall mit gescheiterter Unfallflucht

Der Verlust der Fahrerlaubnis und mehrere Strafanzeigen sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Samstagmorgen, gegen 04.30 Uhr auf der Bundesstraße 28 bei Betzingen. Den ersten Ermittlungen zufolge kam der 41-jährige Fahrer eines Ford Focus zwischen dem Hohbuchknoten und der Ausfahrt Reutlingen-Betzingen in Fahrtrichtung Tübingen gegen die Leitplanke und beschädigte diese und sein Fahrzeug schwer. Er wendete sein Fahrzeug nach dem Unfall und fuhr auf der falschen Richtungsfahrbahn in Richtung Reutlingen davon und gefährdete einen entgegenkommenden 21-jährigen Audifahrer. Der 41-Jährige hielt dann nach einigen hundert Metern an. Eine hinzugezogene Streife bemerkte deutlichen Atemalkoholgeruch, weshalb sich der Fahrer noch einer Blutentnahme unterziehen lassen musste. Der Führerschein und das Fahrzeug wurden beschlagnahmt. Der Schaden an Pkw und Leitplanke dürfte im mittleren vierstelligen Bereich liegen.

Metzingen (RT): Verfolgungsfahrt

Eine Verfolgungsfahrt über mehrere Kilometer hat sich ein 17-jähriger Fahrer eines VW Passat in Metzingen mit der Polizei geliefert. Der Jugendliche hatte einem Streifenwagen am Lindenplatz gegen 02.30 Uhr die Vorfahrt genommen, weswegen er einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Er missachtete die Anhaltesignale und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit teils durch Baustellen und für den öffentlichen Verkehr gesperrte Straßen in Richtung Eningen davon. In Eningen hielt der Fahrer dann am Orteingang an und ließ sich einer Kontrolle unterziehen. Er hatte sich den Pkw zusammen mit seinem 21-jährigen Beifahrer unerlaubt von einem Familienmitglied genommen. Im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war der Beschuldigte nicht. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dettingen an der Erms (RT): Zigarettenautomat gesprengt und Täter festgenommen (Zeugenaufruf)

Mehrere Täter haben am Samstagmorgen in Dettingen an der Erms einen Zigarettenautomaten in der Uracher Straße mit Gewalt geöffnet. Zeugen hatten gegen 04.20 Uhr explosionsartige Geräusche wahrgenommen und die Polizei verständigt. Bei der Überprüfung durch mehrere Streifenwagenbesatzungen konnte ein schwer beschädigter Zigarettenautomat festgestellt werden, in dem mutmaßlich Feuerwerkskörper gezündet worden waren. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnte ein 15-Jähriger mit Diebesgut angetroffen und festgehalten werden. Der Schaden dürfte ersten Schätzungen zufolge mehrere tausend Euro betragen. Zeugen, die Angaben zu dem bzw. den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07123/9240 beim Polizeirevier Metzingen zu melden.

Eningen unter Achalm (RT): In Autohaus eingebrochen

Ein Autohaus in der Grafentalstraße ist in der Zeit zwischen Donnerstag und Freitag, 16.30 Uhr, ins Visier eines Einbrechers geraten. Der Täter drang gewaltsam in die Geschäftsräume ein und suchte im Inneren nach Wertgegenständen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Experten der Kriminalpolizei waren zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Engstingen (RT): Kind bei Unfall schwer verletzt

Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Trochtelfinger Straße in Engstingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Den ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 67-jährige Frau mit ihrem Peugeot 2008 gegen 14:45 Uhr in Richtung Ortsmitte Großengstingen. In einer leichten Linkskurve verlor sie aufgrund medizinischer Probleme die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei erfasste sie einen 7-jährigen Jungen sowie seinen 10-jährigen Bruder, die mit Tretrollern auf dem Gehweg unterwegs waren. Der Jüngere der Beiden wurde durch den Aufprall gegen einen Verkaufsautomaten geschleudert, während sein Bruder leicht vom Fahrzeug touchiert wurde. Im weiteren Verlauf fuhr die Pkw-Lenkerin gegen einen Absperrzaun und eine Straßenlaterne, bevor das Fahrzeug schließlich in einem Vorgarten zum Stillstand kam. Der 7-jährige Junge erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, während sein Bruder leichte Verletzungen davontrug. Beide Kinder sowie die Unfallverursacherin wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Unfallaufnahme musste die Straße für etwa zwei Stunden vollständig gesperrt werden.

Esslingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Ein leicht Verletzter und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am späten Freitagabend an der Sirnauer Brücke ereignet hat. Gegen 22.30 Uhr wollte die 18-jährige Fahrerin eines VW Golf von dort aus nach links abbiegen, um auf die B 10 aufzufahren. Hierbei missachtete sie im Einmündungsbereich die Vorfahrt eines entgegenkommenden 45-jährigen Fahrers einer Mercedes-Benz C-Klasse, woraufhin es zur Kollision kam. Während die 18-Jährige unverletzt blieb, musste der 45-Jährige leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Klinikum transportiert werden. Beide Fahrzeuge, an welchen ein Sachschaden von insgesamt 14.000 Euro entstanden ist, mussten abgeschleppt werden.

Kirchheim unter Teck (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise unverletzt blieben die 18-jährige Fahrerin und deren 17-jähriger Beifahrer bei einem Verkehrsunfall, welcher sich am frühen Samstagmorgen auf der L 1207 ereignet hat. Kurz vor 01.00 Uhr befuhr die Fahrerin eines BMW Mini Cooper die Landstraße von Wernau kommend in Richtung Kirchheim und kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte hierbei mit der Leitplanke und anschließend frontal mit einer Stützmauer. Neben dem vorsorglich angerückten Rettungsdienst kam die Feuerwehr ebenfalls vor Ort, um die Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsmittel zu säubern. Am Mini Cooper, welcher abgeschleppt werden musste, entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden.

Tübingen (TÜ): Auf offener Straße beraubt (Zeugenaufruf)

Zwei 25-jährige Männer wurden in den frühen Morgenstunden von Unbekannten angegriffen und beraubt. Die Tat ereignete sich am Samstag gegen 01.40 Uhr im Bereich der Karlstraße. Drei unbekannte Täter gingen auf einen Geschädigten zu und schlugen diesem unvermittelt eine Glasflasche auf den Kopf. Am Boden liegend wurde dieser getreten und geschlagen. Der zweite Geschädigte versuchte von dieser Auseinandersetzung zu flüchten, wurde allerdings von den Tätern eingeholt und ebenfalls geschlagen. Die verletzten Männer stellten nach der Tatbegehung fest, dass ein Smartphone und eine Uhr entwendet worden waren. Fahndungsmaßnahmen durch die verständigte Polizei verliefen bislang ohne Erfolg. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt das Polizeirevier Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-1400 entgegen.

Rottenburg (TÜ): Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ist es am Freitagabend, gegen 23.00 Uhr, in der Reustener Straße in Rottenburg gekommen. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit kam ein BMW, beim Abbiegevorgang in die Tailfinger Straße, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer, wodurch diese beschädigt wurde. In der Folge stiegen zwei unbekannte männliche Personen aus dem Fahrzeug, begutachteten den Schaden, demontierten die amtlichen Kennzeichen vom PKW und entfernten sich zu Fuß unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro beziffert. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/9801230 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden.

Rottenburg am Neckar (TÜ): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus im Ortsteil Ergenzingen Nahe des dortigen Schulzentrums ist ein Unbekannter im Zeitraum von Freitag, 16.30 Uhr, bis Samstag, 01.30 Uhr, eingebrochen. Der Täter nutzte die Abwesenheit der Hausbewohner aus, um sich gewaltsam Zutritt zum Haus zu verschaffen. In der Folge durchwühlte er in den gesamten Wohnräumlichkeiten Schränke und Schubladen. Im Anschluss flüchtete der Täter mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Polizeiposten Ergenzingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

