Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0128 --Polizei Bremen schließt Kooperationsvertrag mit Universitätsklinik Eppendorf--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen/Hamburg Zeit: 01.03.2025

Die Polizei Bremen hat nach der Bekanntgabe der Schließung des Institutes für Pharmakologie und Toxikologie am Klinikum Bremen-Mitte umgehende Maßnahmen in die Wege geleitet, um eine nahtlose Fortführung der notwendigen Untersuchungen sicherzustellen - mit Erfolg. Mit dem Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) in Hamburg hat die Polizei Bremen einen neuen Kooperationspartner gefunden, der ab dem 1. März dieses Jahres die Analyse von Blut-, Urin- und Haarproben im Zusammenhang mit Alkohol- und Drogennachweisen übernehmen wird. Die Kooperation läuft bis zum Ende des Jahres, ein Ausschreibeverfahren läuft aktuell parallel.

Die Polizei Bremen setzt alles daran, die hohe Qualität und Verlässlichkeit der toxikologischen Untersuchungen auch in Zukunft sicherzustellen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell