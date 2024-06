Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falscher Polizist: 87-Jährige um Geld und Schmuck gebracht

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag, 30. Mai, mit der Masche "falscher Polizeibeamter" eine 87-Jährige um ihr Bargeld sowie Schmuck und weitere Wertsachen gebracht. Aufgrund geschickter Gesprächsführung brachten sie die Seniorin dazu, ihr Hab und Gut unter der Fußmatte abzulegen.

Nach Angaben der Frau, erhielt sie gegen 18 Uhr einen anonymen Anruf. Es meldete sich ein Herr Braun, der sich als Polizist ausgab. Angeblich würden er und sein Kollege Herr Krause, mit dem die 87-Jährige später auch noch telefonieren sollte, aktuell in einem Fall ermitteln, der sich im näheren Umfeld der Seniorin abspiele. Es soll dabei zu mehreren Einbrüchen in der Nachbarschaft gekommen sein. Zwei der vermeintlichen drei Täter hätten sie bereits geschnappt. Einer sei aber noch auf freiem Fuße. Damit die Wertsachen der 87-Jährigen weiter in Sicherheit seien und ihr nichts zustoße, solle sie diese in Silberpapier wickeln und unter ihre Fußmatte legen. Silberpapier deswegen, weil die Diebe ein Gerät hätten, das Edelmetalle orten könne. Dies könne mit dem Silberpapier verhindert werden. Die Polizei würde die Wertgegenstände abholen und am nächsten Tag um neun Uhr wieder freigeben.

Im Glauben daran mit echten Polizisten zu telefonieren, folgte die Seniorin den Anweisungen. Gegen 18 Uhr sah sie, wie die Gegenstände von einem Mann, der einen hellen Pullover mit Streifen getragen habe, abgeholt wurden. Die Anrufe hörten auch nach der Abholung nicht auf. Etwa bis Mitternacht telefonierte die Frau abwechselnd mit den angeblichen Polizisten, die sie über den Stand der Ermittlungen auf dem Laufen hielten. Als am nächsten Tag die versprochenen Anrufe ausblieben, wurde sie misstrauisch und rief selbst bei der Polizei an. Die Beamten erklärten ihr, dass sie Opfer eines Betruges geworden sei. (cr)

Wichtige Präventionstipps und Hinweise zur der Betrugsmasche finden Sie zusätzlich hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell