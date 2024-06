Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Raubdelikt

Mönchengladbach (ots)

Drei Männer haben in der Nacht zu Sonntag, 2. Juni, einen 26-Jährigen an der Viersener Straße geschlagen und beraubt.

Am Sonntagmorgen meldete sich der 26-Jährige bei einer Polizeistreife an der Blumenberger Straße und machte Angaben zu einem Raubdelikt. Demnach sei er zu Fuß zwischen 2 und 4 Uhr auf der Viersener Straße auf Höhe des Minto-Parkhauses unterwegs gewesen. Dort seien ihm dann drei Männer entgegengekommen, die ihn aggressiv angesprochen und angepöbelt hätten. Daraus habe sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt in deren Verlauf er auch geschlagen worden sei. Als er weggelaufen und gestürzt sei, habe ihm einer der Männer das Portemonnaie aus der hinteren Hosentasche entwendet. Anschließend habe sich die Gruppe entfernt. In der Geldbörse habe er Bargeld und persönliche Dokumente aufbewahrt.

Die Tatverdächtigen werden wir folgt beschrieben: Zwei Personen seien vermutlich unter 20 Jahre alt gewesen und die andere etwas älter. Einer der Unbekannten sei etwa 1,90 Meter groß gewesen und die beiden anderen kleiner. Außerdem waren alle dunkel gekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell