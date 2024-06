POL-MG: Falsche Wasserwerker bestehlen 74-Jährigen

Mönchengladbach (ots) - Am Sonntag, 02.06.2024, kurz vor 17 Uhr, sind bei einem Motorradunfall in Mönchengladbach auf der Straße "Am Nordpark" eine 23-jährige Frau tödlich und ein 20-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Zur Unfallzeit befuhr das Motorrad die Straße "Am Nordpark" aus Richtung ...

