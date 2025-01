POL-OL: Neue Ermittlungsansätze für den Brandanschlag auf Oldenburger Synagoge nach Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY

Oldenburg (ots) - Am Mittwoch, gg 07:40 Uhr ist es in Rastede, Oldenburger Straße, Kreuzung Raiffeisenstraße, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Sattelzug befuhr die Oldenburger Straße in Richtung Wahnbek. Der Fahrzeugführer bog im Kreuzungsbereich nach rechts in die Raiffeisenstraße ab. Während des ...

mehr