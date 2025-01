Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfall auf BAB29. Lkw kommt von der Fahrbahn ab. Sperrung im AK Oldenburg-Ost ++

Oldenburg (ots)

++ Am 22.01.25, um 08:08 Uhr, befährt ein 54 Jahre alter Fahrzeugführer eines Gliederzuges aus Wallenhorst die Autobahn 29 in Fahrtrichtung Osnabrück. Im Autobahnkreuz Oldenburg Ost kommt er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und touchiert die dortige Mittelschutzplanke. An dieser schleift er ca. 500 Meter entlang, bevor er zum Stehen kommt. Hierdurch entstehen Sachschäden am Lkw und an der Mittelschutzplanke. Durch den Zusammenstoß schleudern diverse Metallteile auf die Fahrbahn. Diese werden von weiteren Fahrzeugen überfahren, welche dadurch beschädigt werden. Der Fahrzeugführer ist nicht ansprechbar und wird verletzt in einem Rettungswagen in ein Oldenburger Krankenhaus verbracht. Ob ein medizinischer Notfall ursächlich für den Unfall ist kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Für Bergung- und Rettungsarbeiten wurde die Hauptfahrbahn der BAB 29, Richtungsfahrbahn Osnabrück gesperrt. Der Verkehr konnte über die Parallelfahrbahn an der Unfallstelle vorbeifahren, so dass es nur zu einer geringfügigen Staubildung kam. Nach einer ersten Schätzung entstand ein Gesamtschaden von ca. 65000 Euro. ++

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell