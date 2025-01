POL-OL: Ermittlungen nach Angriff auf Fanbus des VfB Oldenburg: Durchsuchungen in Schleswig-Holstein und Niedersachsen

Oldenburg (ots) - In der Zeit von Freitagabend bis zum Montagmorgen drangen bisher Unbekannte in Büroräume in der Maastrichter Straße ein, die Täter konnten mit Bargeld entkommen. Einen Einbruch in Büroräume in der Maastrichter Straße nahmen die Beamten am Montagmorgen auf. Demnach brachen bisher Unbekannte am vergangenem Wochenende in das Gebäude ein und durchsuchten dieses anschließend. Mit einer geringen Menge an Bargeld entkamen die Täter anschließend. Die ...

