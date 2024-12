Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Baum in Oberleitung sorgt für Einsatz der Bundespolizei

Krempe (ots)

Heute Morgen wurde der Bundespolizei ein Baum in der Oberleitung auf der Bahnstrecke Westerland nach Hamburg gemeldet. Eine entsandte Bundespolizeistreife begab sich in den Einsatzraum zwischen Itzehoe und Glückstadt. Für die Absuche wurden beide Gleise gesperrt und die Bundespolizisten konnten schließlich nördlich von Krempe einen Baum in der Oberleitung feststellen (siehe Bild).

Der Notfallmanager der Deutschen Bahn koordiniert derzeit das Entfernen des Baumes.

Die Bahn hat einen Busnotverkehr eingerichtet. Es kommt weiter zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

