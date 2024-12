BPOL-FL: "Weihnachtsgeschenke" sichergestellt

Wedel (ots) - Heute Morgen gegen 00.45 Uhr wurde die Leitstelle der Bundespolizei über den Aufenthalt eines Mannes in den Gleisen am Bahnhof Wedel informiert. Die S-Bahnstrecke wurde gesperrt und eine Streife entsandt. Nachdem die Stromschiene abgeschaltet worden war suchten die Bundespolizisten die Person und konnten auch einen stark alkoholisierten Mann in den ...

mehr