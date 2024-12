Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Tarp - Erneuter Fahndungserfolg der Bundespolizei nach Einreise aus Dänemark

Tarp (ots)

Er saß als Beifahrer in einem rumänischen Kleintransporter der aus Dänemark kam. Bei seiner polizeilichen Überprüfung gab es noch einen offenen Haftbefehl aus dem Jahre 2023, den der Mann jetzt begleichen konnte und seine Reise fortsetzen durfte.

Gestern Morgen gegen 10.15 Uhr kontrollierte eine Streife der Flensburger Bundespolizei einen rumänischen Transporter am Pendlerparkplatz Tarp. Den Beamten war der Wagen bereits beim Grenzübertritt auf der BAB 7 in Ellund aufgefallen, verkehrsbedingt konnten sie ihn aber erst an der Abfahrt Tarp stoppen.

Die zwei rumänischen Insassen konnten sich ordnungsgemäß ausweisen. Bei der Überprüfung ihrer Personalien im Fahndungssystem kam für den 28-jährigen Beifahrer ein Treffer heraus. Eine Staatsanwaltschaft suchte ihn bereits mehr als anderthalb Jahre. Seinerzeit war der Mann von einem Gericht wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort in Tateinheit mit Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Der Rumäne hatte sich allerdings ins Ausland abgesetzt und sich so der Gerichtsbarkeit entzogen. Jetzt wurde er verhaftet und ihm auf der Dienststelle der Bundespolizei die Möglichkeit gegeben, die geforderten knapp 3800,- Euro zu bezahlen. Dies konnte der 28-Jährige auch und entging so einer Haftstrafe von 50 Tagen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell