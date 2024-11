Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Abgestellter Pkw beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Samstag (16. November 2024) kam es zwischen 13:10 Uhr und 13:30 Uhr an der Straße "Rosengarten" in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 29-jährige Nutzer eines grauen Daihatsu Cuore hatte das Fahrzeug in einer gekennzeichneten Parkbucht auf der Straße abgestellt und erfuhr von einer unbeteiligten Person vom Schaden am Fahrzeug. Der Wagen wurde im Bereich der hinteren Tür auf der Beifahrerseite beschädigt, während die eingesetzten Beamtinnen und Beamten bei der Unfallaufnahme zwei Fahrzeugteile eines unbekannten Fahrzeugs sicherstellen konnten. Ob es sich bei den Fahrzeugteilen um Teile des Unfallverursachers handelt, ist Bestandteil der aktuell laufenden polizeilichen Ermittlungen. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

