POL-WAF: Ennigerloh. Zwei Leichtverletzte nach Alleinunfall

Am Dienstag, 13.8.2024, gegen 16.40 Uhr kam es auf der Straße Im Lickenbrook in Ennigerloh zu einem Alleinunfall. Ein 21-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Landstraße und verlor nach einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto. Der Sassenberger fuhr mit dem Pkw in den linken Graben, gegen einen Baum und in ein angrenzendes Feld. Dort blieb das total beschädigte Auto auf der Seite liegen. Bei dem Alleinunfall verletzten sich der 21-Jährige sowie sein 20-jähriger Beifahrer aus Sassenberg leicht. Rettungskräfte brachten die jungen Männer in ein Krankenhaus. Da Betriebsstoffe aus dem Pkw in den Graben liefen, wurden das Ordnungsamt und die untere Wasserbehörde informiert. Der Sachschaden wird auf 2.150 Euro geschätzt. Das Auto wurde abgeschleppt.

