Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Fußgängerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt ++ mit "getuntem" Fahrrad unterwegs - mehr als 40 km/h ++ Kollision zweier Pkw - leicht verletzt - 12.000 Euro Sachschaden ++

Lüneburg (ots)

Presse - 31.08.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Parfümdieb flüchtet unerkannt - Hinweise

Am 30.08. kam es gegen kurz vor 13:00 Uhr zu einem Diebstahl diverser Parfümflaschen aus einem Ladengeschäft in der Grapengießerstraße. Eine bisher unbekannte männliche Person entwendete mehr als zehn Packungen mit Parfüm und flüchtete aus dem Geschäft. Eine Nahbereichsfahndung nach der Person verlief negativ. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Lenkerendenspiegel von Motorrad entwendet - Hinweise

Am 30.08. zwischen 12:00 und 15:15 Uhr entwendeten Unbekannte die Lenkerendenspiegel eines geparkten Motorrades Kawasaki. Das Motorrad befand sich in einer Tiefgarage in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße. Es entstand ein Sachschaden von gut 80 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Reppenstedt - Mit "getuntem" Fahrrad unterwegs - mehr als 40 km/h

Am 30.08. gegen 17:00 Uhr stellten Polizeibeamte einen 27-Jährigen auf seinem Fahrrad im Bereich der Lüneburger Landstraße fest. Der Mann befuhr mit seinem Fahrrad mit Elektroantrieb den Radweg in Richtung Kirchgellersen. Nach derzeitigen Erkenntnissen erreichte das Rad ohne Tretunterstützung eine Geschwindigkeit von mehr als 40 km/h. Das Fahrrad wurde beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt.

Bleckede - Autofahrer mit mehr als zwei Promille unterwegs

In den Abendstunden des 30.08. wurde ein Autofahrer auf einem Parkplatz im Nindorfer Moorweg durch Polizeibeamte kontrolliert. Nach einem Hinweis auf eine Alkoholisierung wurde festgestellt, dass der 52-Jährige unter Alkoholeinfluss zum Einkaufen gefahren war. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als zwei Promille. Einen Führerschein besaß der Fahrer zudem ebenfalls nicht. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Barendorf - Fußgängerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 30.08. gegen 16:30 Uhr im Bereich einer Kreuzung an der Lüneburger Straße Ecke Beim Imkerhause. Ein 23-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda fuhr von seinem Grundstück auf die Lüneburger Straße (B216) und missachtete das direkt anschließende Rotlicht einer Ampel, sodass er mit einer 17-jährigen Fußgängerin kollidierte, welche gerade die Straße überquerte. Diese stürzte und verletzte sich schwer. Es entstand ein Sachschaden von gut 4500 Euro.

Lüchow-Dannenberg

keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - "Langfinger"

Gleich zweimal griff ein 38 Jahre alter Uelzener in den Nachmittagsstunden des 30.08.23 bei einem Modegeschäft in der Bahnhofstraße sowie in einer Drogerie zu. Beim Diebstahl im Modegeschäft löste gegen 14:40 Uhr beim Diebstahl eines Pullovers die Diebstahlssicherung aus, so dass der Mann die Ware im Geschäft liess, jedoch ohne Beute verschwand. Kurze Zeit später wurde er dann in der Drogerie/Parfümerie in der Lüneburger Straße beim Diebstahl von Kosmetika ertappt und im Nahbereich durch die Polizei angetroffen.

Bad Bevensen - "Ortstafeln" demontiert

Die Ortstafeln (Ortsschilder) am Ortsausgang in der Dahlenburger Straße in Richtung Secklendorf demontierten Unbekannte in der Nacht zum 30.08.23. Es entstand ein Schaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-976550-0, entgegen.

Uelzen - Lack an Pkw zerkratzt

Einen Sachschaden von gut 3.000 Euro verursachten Unbekannte in den Mittagsstunden des 30.08.23 an einem in der Luisenstraße auf einem Parkplatz abgestellten Pkw VW Touareg. Dabei wurde gegen 13:15 Uhr der Lack zerkratzt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - Kollision zweier Pkw - leicht verletzt - 12.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 30.08.23 auf der Landesstraße 252 - Kreisstraße 41. Eine 23 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW T-Roc war gegen 14:15 Uhr von der Kreisstraße 41 von Groß Hesebeck in Richtung Römstedt unterwegs und hatte beim Queren der Landesstraße eine von rechts kommende 23 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Golf übersehen. Es kam zur Kollision, wodurch die Golf-Fahrerin leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von gut 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell