POL-KLE: Kreis Kleve - Einbrüche in Wohnhäuser: Die Polizei nimmt Ermittlungen auf und sucht Zeugen

Kreis Kleve (ots)

Im Zeitraum von Freitag (15. November 2024), 14:30 Uhr und Sonntag (17. November 2024), 06:05 Uhr kam es im Kreis Kleve zu vier Einbrüchen in Wohnhäuser. Nachfolgend finden Sie weitere Einzelheiten zu den Einbrüchen, welche der Polizei bekannt wurden.

In Bedburg-Hau-Qualburg drangen unbekannte Täter in der Zeit von Samstag (16. November 2024), 16:30 Uhr und Sonntag (17. November 2024), 06:05 Uhr in ein Wohnhaus an der Örtlichkeit "Mittelbruch" ein. Die Täter schlugen ein Fenster ein, durchsuchten im Gebäude mehrere Räume und entwendeten mehrere Schmuckgegenstände (eine genauere Beschreibung der Wertgegenstände ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich).

Auch in Uedem-Keppeln kam es zu einem Einbruch und das am Samstag (16. November 2024), zwischen 16:15 Uhr und 17:05 Uhr. Dabei schlugen unbekannte Täter die Scheibe einer Terrassentür eines Einfamilienhauses ein. Nach aktuellem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass beim Einbruch an der Örtlichkeit "Am Lindchen" keine Wertgegenstände entwendet wurden.

An der Straelener Straße in Wachtendonk-Wankum drangen Täter in ein Einfamilienhaus ein, indem Sie eine Tür aufhebelten. Im Gebäude durchsuchten die Täter am Freitag (15. November 2024), zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr mehrere Räume, entfernten sich nach aktuellem Kenntnisstand aber ohne Wertgegenstände von der Örtlichkeit.

Am Samstag (16. November 2024) kam es zudem an der Kölner Straße in Kerken-Nieukerk zu einem Einbruch. Zwischen 13:30 Uhr und 18:15 Uhr hebelten unbekannte Täter eine Tür auf und drangen so in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses vor. Im Haus durchsuchten die Täter mehrere Räume, entwendeten eine Schmuckschatulle (weitere Infos zum entwendeten Wertgegenstand können aktuell nicht gemacht werden) und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo hat zu den zuvor beschriebenen vier Einbrüchen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden bei der Kripo Kleve (02821 5040) zum Einbruch in Bedburg-Hau-Qualburg, beim KK Goch (02823 1080) zum Sachverhalt in Uedem-Keppeln sowie beim KK Geldern (02831 1250) zu den Einbrüchen in Wachtendonk-Wankum sowie Kerken-Nieukerk entgegengenommen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell