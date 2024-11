Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Kreis Klever Polizei beteiligt sich an europaweiten Verkehrskontrollen /Lkw und Busse an der B 9 kontrolliert

Kreis Kleve (ots)

Im Rahmen der europaweiten Polizeiaktion "Roadpol Operation Truck & Bus" führte der Verkehrsdienst der Polizei Kleve am 14.11.2024 einen kooperativen Kontrolleinsatz zur Überwachung des gewerblichen Güterverkehrs durch. In der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr wurde an der B 9 in Kevelaer eine stationäre Kontrollstelle unter Einbindung von Verkehrsdienstkräften Kreispolizeibehörde Borken sowie eines Mitarbeiters der Bußgeldstelle des Kreises Kleve betrieben. Dort wurde unter anderem eine mobile Radlastwaage eingesetzt, so dass direkt vor Ort die zulässigen Gewichte überprüft werden konnten. Des Weiteren wurden mobile Fahrzeugkontrollen im weiteren Umfeld der Kontrollstelle durchgeführt.

Insgesamt 41 Fahrzeuge wurden kontrolliert, dabei wurden 32 Rechtsverstöße festgestellt. Insbesondere bei den Fahrzeuggewichten hatten die Beamtinnen und Beamten offenbar ein gutes Auge: 11 Fahrzeuge wurden gewogen, dabei wurden 9 Überladungen festgestellt! Weitere festgestellte Verstöße bezogen sich auf die Ladungssicherung (sieben mal), Technischer Mangel (abgefahrene Reifen), das Gefahrgutrecht (einmal), Sozialvorschriften (zwei Auffälligkeiten) sowie eine fehlende Pflichtversicherung (ein mal). Darüber hinaus wurde in zwei Fällen festgestellt, dass die Fahrer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügten und in einem Fall die geforderte Berufskraftfahrerqualifizierung nicht nachgewiesen werden konnte. Dazu konnten acht sonstige Verstöße festgestellt und geahndet werden.

Nicht nur in Bezug auf den Gewerblichen Güter- und Personenverkehr wird sich die Kreis Klever Polizei auch zukünftig neben den Kontrollen im täglichen Dienst an behörden- und länderübergreifenden Maßnahmen beteiligen!(sp)

