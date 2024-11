Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Doppelhaushälfte am Greversweg

Polizei sucht Zeugen

Goch (ots)

Am Donnerstag (14. November 2024) drangen ein oder mehrere unbekannte Personen in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:10 Uhr in eine Doppelhaushälfte am Greversweg in Goch ein, indem sie ein Fenster aufbrachen. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Feststellungen im genannten Bereich machen können.(sp)

