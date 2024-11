Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Hartefeld - Einbruchsserie in Hartefeld

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Geldern (ots)

Am vergangenen Wochenende (Nacht von Freitag, 08. November 2024 auf Samstag, 09.November 2024) kam es, wie gemeldet, zu mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen in Geldern-Hartefeld, im Bereich rund um die Straße Am Schmaelenhof. Eine aufmerksame Anwohnerin meldete der Polizei am frühen Dienstagmorgen (12.November 2024) eine verdächtige Person an der Straße Am Schmaelenhof. Durch Einsatzkräfte der Polizeiwache Geldern konnte diese verdächtige Person im Nahbereich gestellt werden. Dabei handelte es sich um den Mann, der schon im Zusammenhang mit der Einbruchsserie vom Wochenende durch die Polizei angetroffen worden war, dem aber die Tatbeteiligung zu diesem Zeitpunkt nicht hinreichend nachgewiesen werden konnte. Da sich jetzt auch Hinweise auf zwei Pkw-Aufbrüche in der Nacht von Montag (11. November 2024) auf Dienstag (12. November 2024) in Geldern-Hartefeld ergeben hatten, wurde der Mann, der bei den Tatausführungen ein Messer mit sich führte, vorläufig festgenommen. Die seit dem Wochenende geführten umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei in Geldern hinsichtlich der genannten Einbruchsserie führten dazu, dass sich auch in diesen Fällen der Tatverdacht gegen den Mann weiter erhärtete. Der 41-jährige polizeibekannte Mann aus Geldern wurde daher dem Haftrichter vorgeführt, welcher aufgrund des dringenden Tatverdachtes auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige wurde anschließend einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell