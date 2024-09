POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 6.500 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall in Hatten - Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - In der Nienser Straße in Butjadingen kam es am Dienstag, 10. September 2024, zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher war alkoholisiert. Gegen 18:37 Uhr befuhr der 49-jährige Mann aus Butjadingen mit einem Audi die Nienser Straße in Richtung Burhave. Im Bereich einer Linkskurve kam der Butjadinger nach rechts von der Fahrbahn ab, ...

