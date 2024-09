Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Verkehrsunfall in Butjadingen - Unfallverursacher alkoholisiert

Delmenhorst (ots)

In der Nienser Straße in Butjadingen kam es am Dienstag, 10. September 2024, zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher war alkoholisiert.

Gegen 18:37 Uhr befuhr der 49-jährige Mann aus Butjadingen mit einem Audi die Nienser Straße in Richtung Burhave. Im Bereich einer Linkskurve kam der Butjadinger nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Baum, sowie mehrere Leitpfosten und kam schließlich in einem Graben zum Stehen. Der leicht verletzte 49-Jährige konnte seinen stark beschädigten PKW eigenständig verlassen.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille.

Der leichtverletzte Fahrzeugführer wurde aufgrund seiner Verletzungen von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem sollte im Krankenhaus eine Blutentnahme erfolgen. Während der Fahrt zum Krankenhaus flüchtete der 49-Jährige aus dem Rettungswagen. Der Butjadinger konnte kurz später an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Er wurde schließlich von den Polizeibeamten zum Krankenhaus gebracht, wo eine Blutentnahme erfolgte.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell