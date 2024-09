Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Gebäude der Polizei Lemwerder beschädigt - Tatverdächtiger ermittelt

In den vergangenen Monaten kam es zu mehreren Sachbeschädigungen am Dienstgebäude der Polizeistation Lemwerder. Unbekannte Personen hatten an den Tagen des 06. Juli, 30. August und 06. September 2024 jeweils die Fenster der Polizeistation beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden dieser Taten beläuft sich auf mindestens 3.000 Euro.

Die Ermittlungen im vorliegenden Fall wurden durch das zuständige Fachkommissariat für Staatsschutz der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch übernommen. Im Rahmen dieser Ermittlungen konnte am Dienstag, 10. September 2024, gegen 00:35 Uhr eine verdächtige Person an der Polizeistation Lemwerder festgestellt werden. Die Person flüchtete beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, konnte aber schon wenige Minuten später im Nahbereich der Polizeistation festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung des tatverdächtigen Mannes aus Lemwerder wurden Gegenstände gefunden, die für die vorangegangenen Sachbeschädigungen verwendet worden sein könnten. Zudem stellte die Polizei bei der Tatortaufnahme fest, dass der 40-Jährige bereits Brandbeschleuniger am Gebäude der Polizeistation verteilt hatte, um dieses offenbar in Brand zu setzen.

Der Tatverdächtige zeigte während der polizeilichen Maßnahmen psychisch auffälliges Verhalten. Aufgrund einer akuten Gefährdungssituation für sich selbst und dritte wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und einer ärztlichen Begutachtung in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

+++ Pressemeldung vom 30. August 2024 +++

Bislang unbekannte Personen haben die Polizeidienststelle in Lemwerder beschädigt. Es werden Zeugen gesucht. In der Zeit von Donnerstag, 29. August 2024, 18:45 Uhr, bis Freitag, 30. August 2024, 07:00 Uhr, haben Randalierer diverse Alkoholflaschen gegen das Gebäude in der Stedinger Straße geworfen. Dadurch beschädigten sie zwei Scheiben der Dienststelle. Wer Hinweise zu möglichen Verursachern geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

