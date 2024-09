Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: ++ Verfolgungsfahrt im Stadtgebiet Delmenhorst - Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis - ZEUGENAUFRUF ++

Delmenhorst (ots)

Am 10.09.2024, um 17:18 Uhr, befuhren uniformierte Polizeibeamte mit einem zivilen Funkstreifenwagen die Jägerstr. in Rtg. Elbinger Str.. Im Kreuzungsbereich fiel ihnen ein schwarzer Audi mit einer tschechischen Zulassung auf, der von der Jägerstr. kommend auf die Elbinger Str. in Rtg. Adelheider Str. einfahren wollte.

Die Beamten entschlossen sich, den PKW zu kontrollieren und bogen vor diesem auf die Elbinger Str. ein.

Dieses Vorhaben erkannte der Fahrzeugführer und bog entgegen seines ersten Vorhabens nach rechts auf die Elbinger Str. in Rtg. Düsternortstr. ein. Die Beamten wendeten den Streifenwagen und nahmen die Verfolgung auf. Der Fahrzeugführer des Audi erkannte diesen Vorgang und beschleunigte massiv. Er ignorierte die Anhaltezeichen (inkl. Blaulicht und Einsatzhorn) und setzte seine Fahrt fluchtartig über die Breslauer Str., Jägerstr und die Straße "Im Winkel" fort, ehe er im Einmündungsbereich "Im Winkel" / Brendelweg angehalten werden konnte. Die Fahrzeuginsassen wurden sodann aus dem Fahrzeug befördert und kurzfristig am Boden fixiert.

Zuvor hatte der Fahrzeugführer mehrfach die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten überschritten (z.B. ca. 90 km/h in 30er-Zone) und war derart rücksichtslos gefahren, dass zwei Frauen gefährdet wurden, während diese mit ihren Hunden spazieren gingen. Die Frauen konnten einen Zusammenstoß mit dem flüchtenden PKW nur durch einen beherzten Sprung zur Seite verhindern.

Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer (37jährig aus Delmenhorst) nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Eine etwaige Beeinflussung durch Alkohol und/oder andere berauschende Mittel wurde nicht festgestellt. Es wurden neben der Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zusätzliche Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie wegen Straßenverkehrsgefährdung gefertigt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Personen entlassen.

Zeugen, die ebenfalls Beobachtungen in dieser Sache getätigt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter 04221-1559-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell