POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Unbekannte entwenden Kabeltrommeln von Firmengelände - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - In den vergangenen Monaten kam es zu mehreren Sachbeschädigungen am Dienstgebäude der Polizeistation Lemwerder. Unbekannte Personen hatten an den Tagen des 06. Juli, 30. August und 06. September 2024 jeweils die Fenster der Polizeistation beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden dieser Taten ...

mehr