Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden in Homburg

Homburg (ots)

Am Donnerstag, den 01.02.2024, gegen 12:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW an der Kreuzung Bexbacher Straße (B 423) / Richard-Wagner-Straße in Homburg. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen einem roten LKW mit SB-Kreiskennzeichen und einem schwarzen Audi mit HOM-Kreiskennzeichen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der schwarze Audi war nicht mehr fahrbereit.

Beide Fahrzeugführer gaben an, dass sie während einer Grünphase in den Kreuzungsbereich einfuhren. Dies ist nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund der Schaltung der Lichtzeichenanlage nicht möglich.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Verkehrsunfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell