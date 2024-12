Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: FL - Gesuchter Drogenkurier nach Einreise aus Dänemark verhaftet; wieder Drogen dabei

Flensburg (ots)

Er wollte angeblich mit dem Zug nach Amsterdam in Urlaub. Bei seiner Kontrolle durch die Bundespolizei im Flensburger Bahnhof hatte ein 27-jähriger Däne neben 2700,- Euro auch noch drei Joints (siehe Bild) dabei. Der gesuchte Mann wurde verhaftet.

Gestern Morgen um kurz nach 08.00 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen den Einreisezug IC 5753 aus Dänemark im Flensburger Bahnhof. Dabei geriet auch ein 27-jähriger Däne in das Visier der Beamten. Der Mann konnte sich ordnungsgemäß ausweisen. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellte sich dann allerdings heraus, dass eine Staatsanwaltschaft mit Haftbefehl nach ihm fahndete. Der junge Mann war 2023 von einem Gericht wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in Tateinheit mit dem Verstoß gegen das Waffengesetz zu einer Geldstrafe von 2500,- Euro verurteilt worden und hatte sich im Ausland der deutschen Gerichtsbarkeit entzogen.

Jetzt wurde er verhaftet und auf der Dienststelle der Bundespolizei wurde ihm die Möglichkeit gegeben, durch Zahlung der geforderten Geldstrafe in Höhe von 2581,- Euro einer 50 tägigen Haftstrafe zu entgehen. Er hatte zwar so viel Geld bei sich, gab aber an, dass dies nicht ihm gehören würde. Da ihm bei Nichtzahlung die Haft drohte, kontaktierte er den Besitzer des Geldes und konnte sich damit auslösen.

Bei seiner Durchsuchung wurden noch drei Joints aufgefunden die er unerlaubterweise nach Deutschland eingeführt hatte. Diese wurden sichergestellt und den Mann, der seine Reise nun fortsetzen durfte, erwartet jetzt noch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell