POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Verkehrsunfall mit Sachschaden in Rastede - Sattelzug fährt davon

Verkehrsunfall mit Sachschaden in Rastede - Sattelzug fährt davon

Am Mittwoch, gg 07:40 Uhr ist es in Rastede, Oldenburger Straße, Kreuzung Raiffeisenstraße, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Sattelzug befuhr die Oldenburger Straße in Richtung Wahnbek. Der Fahrzeugführer bog im Kreuzungsbereich nach rechts in die Raiffeisenstraße ab. Während des Abbiegevorgang schwenkte der Auflieger nach links aus, wobei es zu einer Berührung mit einem silbernen Citroen kam, der auf der Linksabbiegespur Richtung Kleibroker Straße direkt neben dem LKW stand. Vermutlich hat der LKW-Fahrer den Unfall nicht bemerkt und entfernte sich in Richtung Raiffeisenstraße. Der Geschädigte, ein 67jähriger Mann aus Butjadingen, konnte keine nähere Beschreibung zum Sattelzug abgeben. Der Schaden an seinem Fahrzeug dürfte nach einer ersten Schätzung ca. 3500,--Euro betragen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Rastede unter der Rufnummer 04402/9165215 in Verbindung zu setzen.

