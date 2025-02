Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Täterfestnahme nach Raubüberfall mit anschließender Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht

Bexbach (ots)

Am Morgen des 01.02.2024 kam es in der Innenstadt von 66450 Bexbach zu einem Raubüberfall. Zwei männliche Täter (21 und 29 Jahre) entwendeten einer Verkehrsteilnehmerin (50 Jahre) hierbei unter Vorhalt eines Messers ihre Mercedes A-Klasse, welche sie zuvor zum Einkaufen geparkt hatte. Selbst ein Verkehrsteilnehmer, der sein Fahrzeug den Tätern in den Weg stellte, konnte diese nicht an der Flucht hindern. Die Flucht erstreckte sich durch die Ortslage Oberbexbach bis nach Frankenholz, wo das Fahrzeug nach Kollision mit einer Verkehrsinsel durch unfallbedingte Schäden liegen blieb. Die zu Fuß ins Wohngebiet flüchtenden Täter konnten durch starke Kräfte der Polizei vorläufig festgenommen werden. Beide Beschuldigte sollen am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Geschädigte wurde durch die Tat leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell