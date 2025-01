POL-HOM: Verkehrsunfall L119 von Kirkel-Limbach nach Homburg

Homburg (ots) - Am 30.01.2025, gegen 16:45 Uhr, kam es in der Unteren Allee in Homburg ,vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, zum Brand eines Wohnmobils. Hierbei kam es zunächst zu einer Rauchentwicklung und anschließend zu einem Feuer im Innenraum des Wohnmobils, welches durch die Feuerwehr zügig abgelöscht werden konnte. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden an dem Wohnmobil. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion ...

