Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstähle und Sachbeschädigungen von/an Wahlplakaten der Partei AfD

Hildesheim (ots)

Alfeld(bue) - Bereits in der Nacht vom 11.05.2024 auf den 12.05.2024, wurden in der Ortschaft Brunkensen 14 Wahlplakate und An der Bundesstraße im Ortsteil Godenau zehn weitere Wahlplakate der AfD entwendet. Zusätzlich wurden sechs Wahlplakate der AfD im Stadtgebiet Alfeld im Zeitraum vom 14.05.2024 gg. 12:00 Uhr bis zum 15.05.2024 gg. 08:00 Uhr von einigen Straßenlaternen gerissen. Personen die Hinweise zu den Tathergängen geben können werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-80730) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell