POL-EL: Lingen - Brandschutzmauer beschädigt

Papenburg (ots) - Am Sonntag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Meppener Straße in Papenburg alarmiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet der Drucker in einem Büroraum in einem Tankstellengebäude gegen 21.30 Uhr in Brand. Verletzt wurde niemand. Der Brand konnte durch die Feuerwehren Aschendorf und Papenburg-Untenende gelöscht werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

