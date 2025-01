Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Bedrohung mit Messer am Bahnhofsplatz Homburg

Homburg (ots)

Am 30.01.2025 um 19:52 Uhr kam es am Bahnhofsvorplatz in Homburg zu einer Bedrohung mittels Messer. Hierbei hielt ein bislang unbekannter Täter dem Geschädigten in bedrohlicher Art ein Messer vor. Zuvor hatte der Täter den Geschädigten nach Zigaretten gefragt. Der Geschädigte blieb unverletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 25 bis 30 Jahre alt, 170cm bis 180 cm groß, südländischer Phänotyp, Deutsch sprechend. Der Täter war dunkel bekleidet und trug Jeans.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell