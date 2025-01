Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unfallflucht auf dem ENKLER-Parkplatz (Talstraße) in Homburg

Homburg (ots)

Am 28.01.2025, zwischen 07:50 Uhr und 16:15 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Enkler-Parkplatz in der Talstraße in Homburg. Hierbei wurde ein blauer Hyundai I 10 mit Saarbrücker Kreiskennzeichen vorne rechts (Stoßfänger sowie Kotflügel) durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell