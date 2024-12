Polizei Mettmann

POL-ME: Mülltonne neben Friseursalon in Flammen - Hilden - 2412031

Mettmann (ots)

Nachdem in der Nacht auf Sonntag, 8. Dezember 2024, eine Papiermülltonne in Hilden in Brand geriet, ermittelt nun die Polizei zur Ursache und bittet um Hinweise.

So kam es nach aktuellen Kenntnissen zu dem Brand:

Um circa 1 Uhr wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Brand am Rembrandtweg gemeldet. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine brennende Papiermülltonne vor, die bereits fast vollständig ausgebrannt war. Da sich die Mülltonne unmittelbar neben einem Gebäude mit einem angrenzenden Friseursalon befand, führte die Hitzeentwicklung zu einer Beschädigung der Schaufensterscheiben.

Zeuginnen und Zeugen, die den Brand feststellten, nahmen erste Löschversuche vor und informierten umgehend die Feuerwehr.

Die Feuerwehr der Stadt Hilden erschien vor Ort und konnte den Brand vollständig löschen.

Die ermittelnde Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise. Angaben werden jederzeit unter der 02103 898-6410 von der Polizei in Hilden entgegengenommen.

