POL-HOM: Sachbeschädigung an der Grundschule in Blieskastel Breitfurt

Homburg (ots) - Am 27.01.2025, um 18:52 Uhr, wurde die Fensterscheibe eines Wohnhauses im Schwarzen Weg in Homburg durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Homburg HOM- KED Eisenbahnstraße 40 66424 Homburg Telefon: 06841/1060 ...

mehr