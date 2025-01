POL-HOM: Sachbeschädigung an Wohnhaus in Homburg

Bexbach (ots) - Am 25.01.2025 gegen 22:12 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Flucht in der Rathausstraße in 66450 Bexbach. Hierbei kollidierte ein 58-jähriger Fahrer eines blauen Citroen Berlingo mit Homburger Kreiskennzeichen aufgrund unbekannter Ursache mit einem Baugerüst, dass vor einem Anwesen in der Rathausstraße aufgebaut war. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol und entfernte sich nach dem ...

