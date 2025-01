POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Uniklinikum Homburg

Homburg (ots) - Am 28.01.2025, zwischen 07:50 Uhr und 16:15 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Enkler-Parkplatz in der Talstraße in Homburg. Hierbei wurde ein blauer Hyundai I 10 mit Saarbrücker Kreiskennzeichen vorne rechts (Stoßfänger sowie Kotflügel) durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich der ...

mehr