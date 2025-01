Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl eines Katalysators in Homburg

Homburg (ots)

In dem Zeitraum vom 25.01.2025, 05:45 Uhr, bis 28.01.2025, 17:00 Uhr, kam es auf dem Enkler-Parkplatz in der Talstraße in Homburg zu einem Katalysatorendiebstahl. Das angegangene Fahrzeug (schwarzer AUDI A3) war zu diesem Zeitpunkt frei zugänglich in einer dortigen Parktasche abgestellt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell