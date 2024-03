Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person - 1.Nachtrag

Ludwigshafen-Ruchheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 03.03.2024, https://s.rlp.de/wRzAb

Nachdem es am Sonntagnachmittag (03.03.2024), gegen 17:00 Uhr, auf der Maxdorfer Straße in Ludwigshafen-Ruchheim zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Einsatzfahrzeug der Polizei gekommen war, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei Ludwigshafen die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand forderte die Polizei Bad Dürkheim Unterstützungskräfte anlässlich eines Randalierers in einer Wohnung an. Daraufhin fuhren zwei Polizeibeamte mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn von dem Gelände der Polizeidienststelle und bogen an der Kreuzung zur Maxdorfer Straße nach links auf diese ein. Der 84-jährige Motorradfahrer fuhr auf der Maxdorfer Straße in Richtung Ruchheim und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Streifenwagen. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der 84-Jährige noch an der Unfallstelle.

Zur Rekonstruktion des Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. Der Leichnam des 84-Jährigen soll obduziert werden.

Die beiden Polizeibeamten wurden leicht verletzt. Sowohl die Angehörigen des Verstorbenen als auch die beteiligten Polizeikräfte wurden seelsorgerlich betreut.

