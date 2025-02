POL-HB: Nr.: 0127--26-Jähriger nach Schlägen gegen Kopf festgenommen

Polizei Bremen

Nr.: 0127--26-Jähriger nach Schlägen gegen Kopf festgenommen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Ostertor, Vor dem Steintor Zeit: 27.02.2025, 14:05 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Donnerstag einen 26 Jahre alten Mann in der Östlichen Vorstadt fest. Er hatte zuvor einen 32-Jährigen mit einem Aschenbecher angegriffen. Dabei verlor er mehrere Zähne.

Gegen 14:05 Uhr stieg der 32-Jährige aus der Straßenbahnlinie 10 am Sielwall aus, um in der Nähe etwas essen zu gehen. Er ging an einen bis dato unbekannten Mann vorbei, der ihm ein Bein stellte und anschließend auf den 32 Jahre alten Mann mehrfach mit einem Aschenbecher auf den Kopf und das Gesicht einschlug. Dabei verlor er mehrere Zähne. Zeugen wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam und verständigten die Polizei. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte trennten die beiden voneinander. Der 32-Jährige musste dabei gestützt werden, da er drohte, bewusstlos werden. Er wurde von Rettungskräften mit mehreren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Eine Lebensgefahr besteht nicht mehr.

Der 26 Jahre alte Angreifer wurde festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen schwerer Körperverletzung ermittelt. Eine Haftprüfung gegen ihn dauert derzeit an.

