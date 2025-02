POL-HB: Nr.: 0124 --Polizei nimmt Autoaufbrecher fest

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Fleetrade Zeit: 26.02.25, 18.30 Uhr Ein Dieb hatte am Mittwochabend in Hastedt nicht nur Pech, sondern auch einen gehörigen Denkfehler: Beim Versuch, in einen VW Arteon einzubrechen, schloss er die Tür hinter sich und kam nicht mehr raus! Zeugen hatten den Mann dabei beobachtet, wie er in das geparkte Auto eindrang und nach Wertsachen suchte. Als die Polizei in der ...

