Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brand eines Gartenhauses

Ellerstadt (ots)

Am 05.12.2024 kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Vollbrand eines Gartenhauses in Ellerstadt in der Mannheimer Straße. Das Gartenhaus geriet vermutlich durch einen technischen Defekts eines Elektrogeräts in Vollbrand. Die L527/ Mannheimer Straße wurde für ca. 3,5 Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15000EUR. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell