POL-PDNW: Vandalismus am Mehrgenerationenplatz - Zeugenaufruf

Haßloch (ots) - Am 04.12.2024 gegen 17:30 Uhr wurde ein Roller (125 ccm) in der Haydnstraße in 67454 Haßloch durch bisher unbekannte Täter entwendet. Als der Geschädigte sich eigenständig auf die Suche nach seinem Roller machte, wurde dieser im Burgweg/Lachener Weg in 67454 Haßloch fündig. Bei genauerer Inaugenscheinnahme konnte festgestellt werden, dass die unbekannten Täter versucht hatte, den Roller ...

