Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fehlendes Versicherungskennzeichen führt zu Ordnungswidrigkeitenanzeige

Deidesheim (ots)

Am späten Abend des 04.12.2024 fiel einer Streife der Polizeiinspektion Haßloch ein E-Scooter-Fahrer auf, der zu diesem Zeitpunkt die L516 bei 67146 Deidesheim befuhr. Da an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war, wurde dieser einer anlassbezogenen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Verkehrskontrolle konnte der 17-jährige Fahrer zwar einen gültigen Versicherungsnachweis für den geführten E-Scooter vorweisen, jedoch konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Der Jugendliche räumte den Konsum von Cannabis ein. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest reagierte letztendlich positiv auf THC. Dem 17 Jahre alten Fahrer wurde in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der E-Scooter an seine Mutter übergeben. Nun muss sich der 17-Jähgrige in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Weiter wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

