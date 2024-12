Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss auf dem Heimweg

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 04.12.2024 um 18:00 Uhr wurde ein 28-Jähriger mit einem Mercedes Vito in der Ludwigstraße in 67433 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg von seiner Arbeitsstelle. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Fahrers konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf Amfetamin. Der Mann räumte letztlich den Konsum am gestrigen Tag ein. Dem Mercedes-Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und einem Bekannten der Fahrzeugschlüssel übergeben. Nun kommt auf diesen ein Ordnungswidrigkeiten-, sowie Strafverfahren zu. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

