POL-Bremerhaven: Polizeieinsatz in der Bremerhavener Innenstadt

Bremerhaven (ots) - Einen mutmaßlichen Einbrecher haben Bremerhavener Polizeibeamte am späten Mittwochabend, 13. November, im Stadtteil Mitte festgenommen. Gegen 21.50 Uhr hatte es einen Einbruchalarm an einem Schulgebäude in der Straße Am Leher Tor gegeben. Mit mehreren Streifenwagen eilte die Polizei zu der Schule und umstellte das Gebäude. Kurz darauf beobachteten Beamte, wie ein Mann über ein Tor des ...

