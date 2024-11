POL-Bremerhaven: Schüsse auf Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots) - Die Polizei ermittelt nach dem Brand von Sperrmüll in Bremerhaven-Lehe. Ein Zeuge hatte am Dienstag, 12. November, gegen 21 Uhr ein Feuer an der Straßenkreuzung Rickmersstraße/Körnerstraße entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr Bremerhaven löschte den Brand, die Polizei sorgte für entsprechende Straßensperrungen. Personen ...

