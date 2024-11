Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Dieb will Sexshop-Kasse klauen - Zeuge hält Täter fest

Eine Auseinandersetzung in einem Bremerhavener Sexshop hat am Montag, 11. November, für einen Polizeieinsatz gesorgt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 49 Jahre alter Mann gegen 14.30 Uhr das Geschäft an der Rickmersstraße im Stadtteil Lehe betreten und die Kasse gegriffen. Als der Inhaber des Ladens versuchte, den Dieb zur Herausgabe der Kasse zu bewegen, schlug dieser dem Sexshop-Betreiber ins Gesicht. Ein Zeuge bemerkte die Auseinandersetzung und stellte sich dem 49-Jährigen in den Weg. Auch dieses Mal versuchte der Dieb, sich den Weg freizuboxen. Außerdem warf er die Kasse in die Richtung des Zeugen, traf diesen aber nicht. Letztlich hielt der Zeuge den 49-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Die Einsatzkräfte nahmen den mutmaßlich alkoholisierten Mann mit ins Polizeigewahrsam. Dort wurde ihm auf richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls sowie Körperverletzungsdelikten.

