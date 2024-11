POL-Bremerhaven: Auf dem Heimweg in Lehe beraubt - Polizei nimmt Täter fest

Bremerhaven (ots) - Ein ehemaliges Kaufhaus in der Bremerhavener Innenstadt ist Ziel von Einbrechern geworden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. In der Zeit von Dienstag, 5. November, 18.30 Uhr, bis Mittwoch, 6. November, 6.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte durch Aufhebeln einer Außentür Zutritt in das leerstehende Gebäude an der Bürgermeister-Smidt-Straße. Dort durchsuchten sie auch eine Werkstatt und stahlen ...

