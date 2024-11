POL-Bremerhaven: 44-Jähriger nach Auffahrunfall leicht verletzt

Bremerhaven (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum heutigen Donnerstag, 7. November, einen Zigarettenautomaten im sogenannten Blink-Viertel in Bremerhaven-Lehe gesprengt. Die Polizei (Telefon: 0471/953-4444) bittet um Zeugenhinweise. Die Explosion ereignete sich gegen 2.50 Uhr an der Ecke Kleiner ...

mehr